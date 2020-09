Scuola, alunni senza sostegno: ancora da nominare da 50 a 75mila docenti (Di giovedì 17 settembre 2020) Riuscite meno di 2mila assunzioni di prof specializzati: in corso le chiamate dei 19mila supplenti, entro il 24 le altre deroghe. Sindacati contro la ministra Azzolina: falsa partenza, il 26 saremo in piazza Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 17 settembre 2020) Riuscite meno di 2mila assunzioni di prof specializzati: in corso le chiamate dei 19mila supplenti, entro il 24 le altre deroghe. Sindacati contro la ministra Azzolina: falsa partenza, il 26 saremo in piazza

Conte: continueremo a investire sulla scuola con fondi Ue

Roma, 17 set. (askanews) - "La scuola sarà al centro degli impegni del Governo anche nella fase dell'utilizzo dei fondi europei destinati al rilancio dell'economia dopo la crisi causata dal coronaviru ...

Covid, a Sarno due bimbi positivi: uno andava già a scuola. 14 alunni in quarantena

Quello che potrà accadere in Campania con l’inizio delle scuole si è già materializzato a Sarno in una scuola privata dove le lezioni sono già partite. Il coronavirus arriva tra i banchi di una scuola ...

Carate Brianza: un alunno positivo all’asilo Sciesa, tampone per una classe

A Carate Brianza attivato il protocollo anticovid alla scuola dell’infanzia di via Sciesa: una classe in attesa degli esiti del tampone dopo la notizia della positività al coronavirus di un alunno. Un ...

