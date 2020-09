Scoperta l' estinzione massa che ha plasmato il mondo attuale | risale a 233 milioni di anni fa

(Di giovedì 17 settembre 2020) Ilcome lo vediamo oggi è nato circa 233difa, in seguito a un’difinora sconosciuta, chiamata ‘Episodio pluviale carnico’ e scatenata da una terribile eruzione vulcanica. A identificarne le tracce è la ricerca internazionale pubblicata sulla rivista Science Advances, coordinata da Jacopo Dal Corso, della China University of Geosciences e nella quale l’Italia ha un ruolo importante, con il Museo delle Scienze di Trento (Muse), le Università di Ferrara e Padova, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) e il Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige.Lo studio è basato sull’esame di prove geologiche e paleontologiche raccolte in decenni di rilievi sul campo, analisi di laboratorio e modelli al ...

MediasetTgcom24 : Scienze, scoperta estinzione di massa che ha plasmato il mondo attuale #mondo - Corriere : Scoperta estinzione 233 milioni di anni fa: fu la fortuna dei dinosauri - Agenzia_Ansa : Scoperta l'estinzione massa che ha plasmato il mondo attuale: è stata la sesta, risale a 233 milioni di anni fa… - GiuDayLorDie : Scoperta nuova estinzione di massa: risale a 233 milioni di anni fa e fu la fortuna dei dinosauri - arosamor : RT @Agenzia_Ansa: Scoperta l'estinzione massa che ha plasmato il mondo attuale: è stata la sesta, risale a 233 milioni di anni fa #ANSA htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Scoperta estinzione

Il mondo come lo vediamo oggi è nato circa 233 milioni di anni fa, in seguito a un'estinzione di massa finora sconosciuta, chiamata 'Episodio pluviale carnico' e scatenata da una terribile eruzione vu ...Uno studio pubblicato su Science Advances avrebbe portato alla scoperta di un nuovo evento di estinzione di massa avvenuto circa 233 milioni di anni fa, quando l'atmosfera divenne infernale. Precisame ...C’è un ampio consenso scientifico sul fatto che l’umanità è causa di una grave crisi ecologica, se non di una vera e propria estinzione di massa. Fattori come il consumo di suolo per l’agricoltura e i ...