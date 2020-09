Scomparsa da otto anni | la famiglia ritira la denuncia E arriva una strana telefonata

UmaTrauma : @S_Eleonora_S Stanno incassando la pensione lo stesso, da otto anni. OTTO ecco perché hanno ritirato la denuncia di scomparsa -

Ultime Notizie dalla rete : Scomparsa otto

Il Messaggero

Agata Scuto aveva 22 anni nel 2012, quando è scomparsa nel nulla dalla sua casa ad Acireale. A Chi l'ha Visto? una segnalazione ha insinuato il dubbio che la ragazza non sia mai scappata. «Non è mai u ...Agata Scuto aveva 22 anni nel 2012, quando è scomparsa nel nulla dalla sua casa ad Acireale. A Chi l'ha Visto? una segnalazione ha insinuato il dubbio che la ragazza non sia mai scappata. Versione sos ...Si è chiuso a Santa Teresa Gallura, con la cerimonia di premiazione al Cinema Arena delle opere vincitrici nelle diverse categorie, la settima edizione del festival Life After Oil dedicato ad ambiente ...