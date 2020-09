Sciopero Aic, tuona Ghirelli: “Avv. Calcagno è la vera fabbrica delle illusioni, qui si rischia il crac” (Di giovedì 17 settembre 2020) Il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli attacca l'Aic che minaccia lo Sciopero. Queste le parole del massimo rappresentante della Lega: “In questi mesi non ho replicato, o l’ho fatto in punta di penna, all’Avv. Calcagno che in più occasioni ha attaccato le scelte della Lega Pro apostrofandole con giudizi spesso offensivi. Penso in particolare a quando, durante il periodo di lockdown per il COVID, si discuteva se riprendere o meno il campionato: in modo saccente ci catalogava come dilettanti incapaci di esprimerci come professionisti perché manifestavamo la difficoltà enorme che i club di Serie C avrebbero incontrato nell’applicare il protocollo sanitario per costi e per procedure. L’Avvocato dichiarava che il professionismo fosse unico. Un grave errore che ancora oggi paghiamo a ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 17 settembre 2020) Il Presidente della Lega Pro Francescoattacca l'Aic che minaccia lo. Queste le parole del massimo rappresentante della Lega: “In questi mesi non ho replicato, o l’ho fatto in punta di penna, all’Avv.che in più occasioni ha attaccato le scelte della Lega Pro apostrofandole con giudizi spesso offensivi. Penso in particolare a quando, durante il periodo di lockdown per il COVID, si discuteva se riprendere o meno il campionato: in modo saccente ci catalogava come dilettanti incapaci di esprimerci come professionisti perché manifestavamo la difficoltà enorme che i club di Serie C avrebbero incontrato nell’applicare il protocollo sanitario per costi e per procedure. L’Avvocato dichiarava che il professionismo fosse unico. Un grave errore che ancora oggi paghiamo a ...

