Scemo | terrorista | la mascherina mettitela nel Dago lo provoca | Sgarbi sbrocca | clamorosa rissa-tv | volano parole grosse | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 settembre 2020) Decenni dopo il celeberrimo schiaffo, ancora botte da orbi tra Vittorioe Roberto D'Agostino. Siamo a Stasera Italia, il programma di Rete 4 condotto da Barbara Palombelli, dove si parla di coronavirus e i due si confrontano sulle mascherine: il critico d'arte è notoriamente contrario, il padre dispia più prudente. "Lasi porta in automobile? Ha un senso solo per chi ha rubato l'automobile. Basta diffondere panico, dicendo che laci difende da un pericolo reale. Sono ormai sei mesi che vengo intervistato solo sul coronavirus. Vorrei non parlarne più", esordisce. E D'agostino: ", non sei un virologo. Ma è un virologo?". Dunque lo scontro si infiamma: "Non stai parlando tu, caro D'Agostino, che stai benissimo. Come ...