Sardegna, il Tar blocca l'obbligo dei tamponi per chi sbarca. Solinas non si sbilancia: valuteremo

Il Tar boccia la Sardegna sull'obbligo dei tamponi. L'ordinanza della Regione sull'obbligo di certificazione della negatività al covid-19 per chi entra è stata sospesa. Il Tribunale amministrativo ha accolto la richiesta di sospendere l'efficacia del provvedimento presentata dal governo. Tra tre settimane i giudizi amministrativi si esprimeranno sul merito dell'ordinanza.

Sardegna, obbligo di tamponi per chi entra. Il Tar dice no

"Ad un primo sommario esame – scrive il presidente del Tar Sardegna – il ricorso proposto dal governo contro l'ordinanza del presidente della Giunta Christian Solinas presenta ragionevoli probabilità di esito favorevole". La sentenza sospende l'efficacia degli articoli 10, ...

