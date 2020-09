San Gennaro Vesuviano, la sfida dell’ex sindaco Russo contro un avversario invisibile (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Gennaro Vesuviano (Na) – A San Gennaro Vesuviano, comune sciolto per camorra, si ritorna al voto dopo 24 mesi di commissariamento. C’è una sola lista, quella capeggiata dall’ex sindaco Antonio Russo. Vittoria già sicura? Non affatto. Russo per riprendere la guida della città dovrà superare il doppio quorum. In pratica, dovranno andare al voto il 50 più 1 per cento degli aventi diritto e la lista di Russo dovrà ottenere il 50 più 1 dei voti. Una sfida nella sfida. contro un nemico invisibile. L'articolo San Gennaro Vesuviano, la ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan(Na) – A San, comune sciolto per camorra, si ritorna al voto dopo 24 mesi di commissariamento. C’è una sola lista, quella capeggiata dall’ex sindaco Antonio. Vittoria già sicura? Non affatto.per riprendere la guida della città dovrà superare il doppio quorum. In pratica, dovranno andare al voto il 50 più 1 per cento degli aventi diritto e la lista didovrà ottenere il 50 più 1 dei voti. Unanellaun nemico. L'articolo San, la ...

Scisciano : A San Gennaro V. il 17 settembre l’UCSA propone la seconda serata della rassegna EcoCiak 2020 per SDG 5 sulla parit… - infocampania : SAN GENNARO VESUVIANO - QUESTA SERA LA SECONDA SERATA DELLA RASSEGNA ECOCIAK 2020 PER SDG 5 SULLA PARITÁ DI GENERE… - MarcelloTallo : @Trinacria_____ Un pò come il miracolo di San Gennaro, ogni anno si ripete. Santa Nutella! - infocampania : SAN GENNARO VESUVIANO - QUESTA SERA LA SECONDA SERATA DELLA RASSEGNA ECOCIAK 2020 PER SDG 5 SULLA PARITÁ DI GENERE… - giusri65 : Questo è miracolo vivente di San gennaro?????????? -