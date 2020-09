Samuel L Jackson | la sua voce per Alexa avrà tante nuove cose da dire

(Di giovedì 17 settembre 2020) Il parco frasi diL.per i dispositivi Amazonsarà presto enormemente ampliato, con tanto di insulti, parolacce e tutto ciò che vi aspettereste dal celebre attore. Lo scorso anno,L.e Amazon inauguravano una partnership che avrebbe visto l'attore americano prestare la suaall'assistente vocale di Amazon conosciuto con il nome di. Adesso, la collaborazione verrà rinnovata con un implemento di frasi a disposizione per gli utenti. Saranno più di 30.000 le frasi pronunciate dacon ladi, e ovviamente verranno incluse espressioni tipiche dell'attore statunitense, il cui repertorio è solitamente ricco di battute ironiche, ...

Il parco frasi di Samuel L. Jackson per i dispositivi Amazon Alexa sarà presto enormemente ampliato, con tanto di insulti, parolacce e tutto ciò che vi aspettereste dal celebre attore. Lo scorso anno, ...Sapevate che esiste una sorta di variante alla normale voce di Alexa, con quella di Samuel L. Jackson (anche se solo in lingua inglese)? Sappiate che in questi giorni ha ricevuto un aggiornamento che ...