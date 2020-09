Sammy Gravano | “Il Toro” | alla scoperta del braccio destro di John Gotti

Leggi su youmovies

(Di giovedì 17 settembre 2020) Questo articolo, “Il Toro”:deldiè ildel boss mafiosoed è soprannominato “Il Toro” per via della sua immensa forza fisica. Colui che incastrò la stessa persona che lo definì il suo, durante il processo di, nel quale dichiarò di essere stato presente durante l’assassinio non autorizzato di Paul …