Salvini: “Referendum? Voterò Sì, non come Renzi che prima vota No e per salvare la poltrona cambia idea” (Di giovedì 17 settembre 2020) “Al referendum sul taglio dei parlamentari voterò Sì, non faccio come Renzi che prima vota No e poi per salvare la poltrona vota Si'”. Così Matteo Salvini, leader della Lega, ha esordito a Venaria dove si è recato per sostenere il candidato sindaco Fabio Giulivi del centrodestra. Leggi su sportface (Di giovedì 17 settembre 2020) “Al referendum sul taglio dei parlamentari voterò Sì, non facciocheNo e poi perlaSi'”. Così Matteo, leader della Lega, ha esordito a Venaria dove si è recato per sostenere il candidato sindaco Fabio Giulivi del centrodestra.

Piu_Europa : ?? I N C R E D I B I L E ?? GRUPPO CAMERA #M5S FINANZIA CAMPAGNA DI #SALVINI E #MELONI PER IL SÌ AL #REFERENDUM. Il p… - Linkiesta : ++ Il Movimento 5 Stelle sta finanziando la propaganda social di Lega e Fratelli d’Italia per il Sì al referendum +… - bendellavedova : #DiMaio come #Salvini come #Meloni: No al #Mes, Sì al #referendum. I populisti sono uniti e la vittoria, con buona… - CarbonFrank : RT @riktroiani: De Gregorio: 'Restituite i 50 milioni così il Referendum, quest'anno, magari, è inutile'. #Salvini: 'Noi li stiamo restit… - LucyMilano92 : RT @GBussacchetti: se è vero stamane: Salvini pensa di collaborare MES. la Meloni: il referendum, se vince il SI non influisce sulla caduta… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini “Referendum Referendum: partiti verso le urne, tra maggioranza per sì e libertà voto/Adnkronos (3) Affaritaliani.it