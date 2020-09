Salvini | “Il voto delle regionali non avrà conseguenze sul governo”

Leggi su dire

(Di giovedì 17 settembre 2020) ROMA – "E' un voto che entra nelle case, e' concreto e non ideologico e non avra' conseguenze sugli equilibri di governo. Non useremo quel voto e una eventuale vittoria per chiedere qualcosa a Conte". Cosi' Matteo Salvini, leader della Lega, ospite di 'Unomattina' su Raiuno.