Salvini critica le 'regole' del reddito di cittadinanza, ma lui dov'era quando sono state approvate? (Di giovedì 17 settembre 2020) Approvare tutto e poi contestare tutto. È questa la prassi. Oggi Matteo Salvini, venendo a conoscenza del reddito di cittadinanza percepito dalla famiglia dei fratelli Bianchi e degli altri accusati del pestaggio e dell'omicidio del giovane Willy Monteiro Duarte a Colleferro, ha contestato le regole che hanno portato alla concessione del sussidio, chiedendo le dimissioni del presidente dell'Inps Tridico. Dimentica, forse, che quella legge (con quel regolamento) sia stato approvato da un governo di cui lui non solo faceva parte come Ministro dell'Interno, ma era anche vicepremier. Insomma, la posizione di Salvini contro reddito di cittadinanza è molto ambigua, per usare un eufemismo. LEGGI ANCHE > Ma siamo sicuri che, in questo caso, il problema ...

