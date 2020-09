Salta lo «scudo penale» per il personale scolastico

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 17 settembre 2020) Nella conversione in legge del decreto «semplificazioni» la proposta di attenuazione della responsabilitàdi presidi, docenti eAta in caso di contagio da Covid 19 in una scuola non è stata accolta. La questione è emersa quando il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale di lunedì 14 settembre. Il testo sullo «» che non è stato accolto prevedeva che ilavrebbe dovuto risponde «verso terzi dei danni limitatamente ai casi in cui la produzione … Continua L'articololo «» per ilproviene da il manifesto.