RTX 3000 | inizia la commercializzazione

Leggi su windowsinsiders

(Di giovedì 17 settembre 2020) Il sito ufficiale NVIDIA ha già esaurito la RTX 3080 Founders Edition della nuova serie di GPU RTXe su Amazonno a comparire alcuni modelli OEM. RTX– NVIDIA e altri store La serie 30 NVIDIAla fase dipartendo dal modello RTX 3080 nella versione “Founders Edition”. Dopo pochi minuti dall’apertura delle vendite sono state terminate le schede disponibili nello store ufficiale lasciando spazio ai tre principali partner. I primi tre partner in Italia sono gli store: AKinformatica, Drako.it e next, ma tutti e tre presentano problemi di connessione a causa dell’alto numero di richieste. Per quanto concerne Amazon: non sono ancora presenti novità sulla possibile. Nonostante questo sono ...