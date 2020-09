Rosso-gialli peggio dei sovietici: vogliono fissare i prezzi al supermarket (Di giovedì 17 settembre 2020) Stop agli sconti nella grande distribuzione. L'ultima crociata del governo vede protagonista Teresa Bellanova, ministra renziana delle politiche agricole. La quale, durante un incontro con le associazioni del settore a Torre del Lago, in Toscana, si è scagliata contro i supermercati, colpevoli, secondo lei, di «deprezzare» i prodotti made in Italy mettendoli sullo stesso piano di quelli che arrivano dall'estero. Insomma per la Bellanova bisogna dire addio alla politica delle grandi catene commerciali che in questo periodo di crisi per il coronavirus hanno praticato prezzi più bassi per venire incontro ai bisogni delle famiglie. Qual è il ragionamento della ministra? «Alla grande distribuzione faccio un appello - spiega - non voglio più vedere campagne di sconto ripetute, perché quello sconto qualcuno lo sta ... Leggi su iltempo (Di giovedì 17 settembre 2020) Stop agli sconti nella grande distribuzione. L'ultima crociata del governo vede protagonista Teresa Bellanova, ministra renziana delle politiche agricole. La quale, durante un incontro con le associazioni del settore a Torre del Lago, in Toscana, si è scagliata contro i supermercati, colpevoli, secondo lei, di «deprezzare» i prodotti made in Italy mettendoli sullo stesso piano di quelli che arrivano dall'estero. Insomma per la Bellanova bisogna dire addio alla politica delle grandi catene commerciali che in questo periodo di crisi per il coronavirus hanno praticatopiù bassi per venire incontro ai bisogni delle famiglie. Qual è il ragionamento della ministra? «Alla grande distribuzione faccio un appello - spiega - non voglio più vedere campagne di sconto ripetute, perché quello sconto qualcuno lo sta ...

