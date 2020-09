Roma, Zaniolo comincia il countdown: ha lasciato la clinica di Innsbruck, è atteso nella Capitale (Di giovedì 17 settembre 2020) Lo sfortunato talento giallorosso, dopo l'operazione ai legamenti del ginocchio sinistro, ha lasciato l'Austria per tornare a Roma Leggi su 90min (Di giovedì 17 settembre 2020) Lo sfortunato talento giallorosso, dopo l'operazione ai legamenti del ginocchio sinistro, hal'Austria per tornare a

DiMarzio : Fase post-operatoria ok #Zaniolo torna a #Roma con un giorno d'anticipo - Gazzetta_it : #Zaniolo dimesso con un giorno di anticipo, è già di ritorno a #Roma - OfficialASRoma : L'augurio di Voeller per l'#ASRoma e per Zaniolo ?? - AliprandiJacopo : Nicolò #Zaniolo è appena sbarcato a Roma. Il talento giallorosso è stato dimesso dalla clinica di Innsbruck e già o… - SkySport : Zaniolo dimesso dopo l'intervento in Austria: è rientrato a Roma -