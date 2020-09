Roma, Ünder va al Leicester: domani le visite mediche (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma - Cengiz Ünder finanza Arkadius Milik. È tutto fatto per il trasferimento dell'attaccante turco al Leicester con la formula del prestito a tre milioni con obbligo di riscatto fissato a ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 17 settembre 2020)- Cengiz Ünder finanza Arkadius Milik. È tutto fatto per il trasferimento dell'attaccante turco alcon la formula del prestito a tre milioni con obbligo di riscatto fissato a ...

CorSport : La prima pagina del #CorSport ?? ??#Milik alla #Roma lo paga #Ünder ??#Pirlo: il mio calcio liquido ??#Gravina:A… - sportli26181512 : #Roma, Ünder va al Leicester: domani le visite mediche: L'attaccante turco si trasferisce al club inglese con la fo… - gianlulosito : @F1N1no @MaxNerozzi La Roma cede Under e Perotti perché di mezze punte ne ha a iosa. Mkhitaryan, Perez, Kluivert, P… - EmanueleFire : Comunque via Mi Darzio la Roma offriva la somma che la Juve avrebbe versato per Dzeko (16M) + Under per Milik ??????????… - CarmenEstradaC8 : RT @CorSport: La prima pagina del #CorSport ?? ??#Milik alla #Roma lo paga #Ünder ??#Pirlo: il mio calcio liquido ??#Gravina:A #Mancini un con… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Ünder