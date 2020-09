Roma | Sos commercio | ' Da marzo ha chiuso il 40% dei negozi' Confcommercio | ' Abbassare la Tari'

sandromerg : RT @leggoit: #Roma, Sos commercio: «Da marzo ha chiuso il 40% dei negozi» - LavoroLazio_com : Sos commercio a Roma, da marzo ha chiuso il 40% dei negozi. Sermoneta (... - angiuoniluigi : RT @leggoit: #Roma, Sos commercio: «Da marzo ha chiuso il 40% dei negozi» - leggoit : #Roma, Sos commercio: «Da marzo ha chiuso il 40% dei negozi» - sos_loyalty : Mi stava sembrando Roma-Bangkok, molto simile e comunque sempre della Ferreri. #reazioneacatena -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Sos

Leggo.it

All’attenzione degli inquirenti ci sono la posizione e il profilo di tre giovani in particolare Vittorio Edoardo T., l’“autista” dei Bianchi, colui che era solito accompagnarli in macchina durante le ...Saracinesche abbassate, liquidazioni per fine attività e pochissimi clienti. Così nell’era del Covid-19 i negozi di Roma non sopravvivono all’estate, aggiungendosi agli esercizi già chiusi a causa del ...Controlli a tappeto dei carabinieri: nel mirino tre attività commerciali a Civitanova, Recanati e Porto Recanati. Multe anche ai clienti ...