Roma, prendono forma le idee di Friedkin: da Kumbulla fino a Milik (Di giovedì 17 settembre 2020) Magari sarà anche un caso, ma intanto i festeggiamenti sono lì, già pronti. Già, perché oggi è esattamente un mese da cui Dan Friedkin è diventato ufficialmente il presidente della Roma, il closing è ...

Una giornata di apparente calma. Una giornata che profuma, però, di preludio ai botti decisivi. Perché ogni tassello sta andando al proprio posto. L'intesa tra ...

La svolta dell'Ue, 'aboliremo Dublino sui migranti

(ANSA) - BRUXELLES, 17 SET - L'Italia di Giuseppe Conte ha un ruolo da protagonista nella visione strategica dell'Europa immaginata da Ursula von der Leyen. La presidente della Commissione europea lo ...

Caritas Roma, riprendono gli incontri sul fenomeno hikikomori

Fornire conoscenze e competenze sul fenomeno hikikomori, con l’obiettivo di offrire strumenti utili per intervenire anche in chiave di prevenzione e accogliere il familiare che vive in prima persona u ...

