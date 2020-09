(Di giovedì 17 settembre 2020) Attraverso un comunicato ufficiale, laha fatto sapere che i titolari delle obbligazioni relative al prestito Senior Secured Notes due 2024 hanno rinunciato al. Con il cambio di controllo era scattata la possibilità per glidi chiedere l’immediatodel bond, per questo la nuova proprietà giallorossa ha convocato in assemblea … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

JohSogos : RT @CalcioFinanza: #Roma, gli obbligazionisti rinunciano al rimborso anticipato - CalcioFinanza : #Roma, gli obbligazionisti rinunciano al rimborso anticipato - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Roma, obbligazionisti rinunciano al rimborso anticipato: Attraverso un comunicato ufficiale, la R… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma obbligazionisti

Calcio e Finanza

Dopo aver rilasciato la prima intervista attraverso il sito ufficiale del club, i nuovi proprietari della Roma sono attesi per la settimana prossima in Italia. Secondo Il Romanista infatti, Dan e Ryan ...Lo spitfire di famiglia ha i serbatoi pieni, il piano di volo già predisposto, il muso orientato verso est, direzione Roma. Arrivano. Atterrano. Sbarcano. Si presentano. I tappeti rossi e gli inverteb ...La Roma convoca per il 17 settembre l'Assemblea degli obbligazionisti. La società giallorossa ha emesso un comunicato sul proprio sito ufficiale, fissando l'appuntamento per "il 17 in prima convocazio ...