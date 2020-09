Roma | Milik svolgerà una parte di visite mediche a Innsbruck

(Di giovedì 17 settembre 2020) Si sta per concretizzare l’asse di mercato Napoli--Juventus. La società giallorossa ha ormai chiuso per l’acquisto di Arekche libererà la strada che porterà Edin Dzeko a Torino, sponda Juventus. Ma, oltre a sbrigare alcune pendenze con la societànopea, Arekdomani dovrebbe svolgere, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio di Sky, unadi. L’obiettivo è quello di sincerarsi delle condizioni fisiche dell’attaccante polacco, reduce da due infortuni al legamento crociato nelle ultime 2 stagioni.

mirkocalemme : ++ L'agente di #Milik, David #Pantak, è ADESSO a #Roma ++ @calciomercatoit - mirkocalemme : +++ #Milik ha accettato la #Roma!!! Per definire l'affare mancano le pratiche da gestire tra il polacco e il… - DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, l'agente di #Milik è a Trigoria - SabirBoss17 : RT @TUTTOJUVE_COM: Sky - Roma, domani le visite di Milik a Innsbruck. Poi i giallorossi autorizzeranno partenza Dzeko alla Juventus https:/… - LennyKrost : RT @carlolaudisa: #Milik ha detto sì alla #Roma. Adesso #Dzeko può correre verso Torino per abbracciare la #Juve -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Milik

CALCIO Chi sarà il compagno di reparto di Ronaldo alla Juve, Dzeko o Suarez? Il ballottaggio si fa ogni giorno più serrato: Luis Suarez, dopo essersi regolarmente allenato in mattinata alla Ciutat Esp ...La serie A riparte sabato 19 settembre con due incontri validi per la prima giornata: Fiorentina-Torino e Verona-Roma. Ecco i nostri pronostici. Grande attesa per la ripartenza del torneo, anche se il ...Ci siamo per il giro di attaccanti che porterà la Juventus a conoscere il nome del suo nuovo bomber. Andrea Pirlo aspetta con impazienza di sapere chi arriverà in bianconero: in corsa ci sono Edin Dze ...