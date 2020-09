Roma Milik, l’agente è a Trigoria: ore decisive per il futuro del polacco (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma Milik, l’agente è a Trigoria: ore decisive per il futuro del polacco, il sì potrà liberare Edin Dzeko. La Juventus attende L’agente di Arek Milik è arrivato a Trigoria. Sono ore decisive – come riportato dal portale gianlucadimarzio.com – le parti dovranno discutere sulla decisione dell’attaccante del Napoli, che potrebbe liberare Edin Dzeko. EFFETTO DOMINO – Il centravanti polacco dovrà decidere se accettare o meno la proposta della Roma, proprio per questo il suo agente si è presentato negli uffici dei giallorossi: bisogna prendere una decisione definitiva nel giro di pochi giorni. Nel frattempo la Juventus attende, il ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 settembre 2020), l’agente è a: oreper ildel, il sì potrà liberare Edin Dzeko. La Juventus attende L’agente di Arekè arrivato a. Sono ore– come riportato dal portale gianlucadimarzio.com – le parti dovranno discutere sulla decisione dell’attaccante del Napoli, che potrebbe liberare Edin Dzeko. EFFETTO DOMINO – Il centravantidovrà decidere se accettare o meno la proposta della, proprio per questo il suo agente si è presentato negli uffici dei giallorossi: bisogna prendere una decisione definitiva nel giro di pochi giorni. Nel frattempo la Juventus attende, il ...

