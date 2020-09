Roma | lo spaccio di droga al suono della trap | auto di grossa cilindrata | orologi d’oro personalizzati imitando le serie Tv

(Di giovedì 17 settembre 2020) Questa settimana gli agentiSquadra Investigativa del Commissariato di Torpignattara, diretto da Giuseppe Amoruso, hanno eseguito sette ordinanze di custodia cautelare di cui 5 in carcere e 2 agli arresti domiciliari, frutto di una complessa attività d’indagine durata oltre un anno. L’operazione Le persone coinvolte avevano imbastito un sistema di collaborazione molto vicino ad una stabile organizzazione, dividendosi i ruoli dell’approvvigionamento, del confezionamento ecessione di, ricavandone profitti elevati. Nel corso dell’articolata indagine sono stati sequestrati circa 400 mila Euro provento dell’illecita attività di vendita edi stupefacenti, denaro depositato in diversi istituti bancari. Il sodalizio, formato per lo più da giovani ...

