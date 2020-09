Roma, incendio in ex campo nomadi al Foro Italico (Di giovedì 17 settembre 2020) ROMA – Incendio di rifiuti nel campo nomadi sgomberato di via del Foro Italico 501, a Roma. Le fiamme, divampate alle 16 circa, hanno interessato rifiuti di vario genere. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Vigili del fuoco sul posto. Leggi su dire (Di giovedì 17 settembre 2020) ROMA – Incendio di rifiuti nel campo nomadi sgomberato di via del Foro Italico 501, a Roma. Le fiamme, divampate alle 16 circa, hanno interessato rifiuti di vario genere. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Vigili del fuoco sul posto.

Notiziedi_it : Incendio al Foro Italico: rifiuti in fiamme, interrotta la Roma-Viterbo - 79_Alessio : RT @romamobilita: Ferrovia Roma-Viterbo, in corso di attivazione un servizio di bus sostitutivi lungo la tratta Flaminio-Montebello per un… - romamobilita : Ferrovia Roma-Viterbo, in corso di attivazione un servizio di bus sostitutivi lungo la tratta Flaminio-Montebello p… - Roma_H_24 : Brucia nuovamente l'Olimpica, incendio vicino all'ex campo nomadi - - Roma_H_24 : Brucia nuovamente l'Olimpica, incendio vicino all'ex campo nomadi - -