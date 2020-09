Roma | è rientrato Zaniolo dall’operazione in Austria | da domani inizia la riabilitazione

sportli26181512 : #Roma, Zaniolo è rientrato nella Capitale: domani a Trigoria per la riabilitazione: Il talento giallorosso questa m… - sportface2016 : #ASRoma, dopo l’intervento al ginocchio nella giornata di domenica, #NicolòZaniolo è rientrato nella Capitale dove… - corgiallorosso : Nicolò #Zaniolo è rientrato a Roma (VIDEO) - corgiallorosso : ???? #Zaniolo è rientrato a Roma - apetrazzuolo : ROMA - Zaniolo è rientrato nella Capitale -

Ultime Notizie dalla rete : Roma rientrato

Si sta per concludere la storia d'amore tra Diego Perotti e la Roma. L'argentino è praticamente pronto a definire il suo trasferimento in Turchia, al Fenerbahce. Niente Boca Juniors o permanenza per l ...Calciomercato Inter Godin – Come annunciato anche dal Presidente Zhang in un’intervista al Corriere della Sera, la strategia dell’Inter sul mercato è dare priorità alle cessioni. Alcuni colpi, in real ...“Su quasi 10 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 181 casi di questi 131 sono a Roma e due decessi. Il valore RT è a 0.54 e una valutazione di bassa diffusione. Oggi incontro in Regione con il pr ...