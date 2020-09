Roma, Daspo per 44 persone riconducibili al gruppo ultras Irriducibili (Di giovedì 17 settembre 2020) Nelle ultime ore sono stati notificati provvedimenti di “Daspo fuori contesto” nei confronti di 44 persone riconducibili al gruppo ultras degli Irriducibili, la frangia più estrema del tifo laziale. Le notifiche in questione sono arrivate a seguito delle indagini della Polizia inziate nel 2019 relative all’operazione denominata “Grande Raccordo Criminale”, che ha scoperchiato un sistema di spaccio che vedeva al vertice Fabrizio Piscitelli, conosciuto nell’ambiente ultras come Diabolik, freddato a colpi di pistola lo scorso 7 agosto al Parco degli Acquedotti. Il Questore di Roma ha così emesso nei confronti dei 44 pregiudicati il provvedimento di Daspo fuori contesto, che consente di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 17 settembre 2020) Nelle ultime ore sono stati notificati provvedimenti di “fuori contesto” nei confronti di 44aldegli, la frangia più estrema del tifo laziale. Le notifiche in questione sono arrivate a seguito delle indagini della Polizia inziate nel 2019 relative all’operazione denominata “Grande Raccordo Criminale”, che ha scoperchiato un sistema di spaccio che vedeva al vertice Fabrizio Piscitelli, conosciuto nell’ambientecome Diabolik, freddato a colpi di pistola lo scorso 7 agosto al Parco degli Acquedotti. Il Questore diha così emesso nei confronti dei 44 pregiudicati il provvedimento difuori contesto, che consente di ...

