Ritorno a Scuola, Galli: Senza Tamponi Rapidi si Rischia il Blocco (Di giovedì 17 settembre 2020) Massimo Galli, primario infettivologo dell'Ospedale Sacco di Milano, interviene a "Buongiorno", su Sky TG24, e parla di Scuola e Tamponi. "Non è possibile dover attendere tanti giorni per la risposta di un test, e nemmeno risolvere il problema a carico delle persone dicendo di stare a casa per 14 giorni, Senza nessun tipo di test o indagine ulteriore" afferma. Sul suo profilo Twitter poi scrive: "Sento di un genitore messo in quarantena in attesa della risposta del tampone di suo figlio di quattro anni con la febbre. Tempo previsto per l'esito: sette giorni. O partiamo con i Tamponi Rapidi o Rischiamo che tutto di nuovo si blocchi per infezioni banali che non sono Covid-19".

