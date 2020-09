Rinsecchito ma famoso | quanto contò allora l’italianità di Oetzi

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 17 settembre 2020) Un cadavere dall'aspetto. Ma, suo malgrado,, con i suoi 5.300 anni circa, resta la mummia più famosa e studiata al mondo, la quale ogni anno attira migliaia di visitatori al Museo archeologico dell'Alto Adige a Bolzano. Forse è per il suo aspetto poco piacevole che davanti alla teca dove è esposta la salma, che risale all'Età del Rame, la fila scorre velocemente, anche ai tempi degli ingressi contingentati di questa estate pandemica.Il Museo, per far fronte ai suoi grandi flussi, purtroppo dimezzati per rispettare il distanziamento (attualmente è consentito un massimo di 160 visitatori alla volta), ha creato una "sedia virtuale", dando ai turisti la possibilità di non perdere tempo in fila e presentarsi in un orario prestabilito.riposa nella sua cella a -6 gradi ...