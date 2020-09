Rinascita-Scott, i verbali sull’ex senatore di Forza Italia Pittelli: “Otteneva sentenze favorevoli in cambio di poche migliaia di euro” (Di giovedì 17 settembre 2020) Un esito favorevole in un processo d’appello per omicidio? In Calabria tutto ha un prezzo e, stando a quello che il giudice della Corte d’Appello di Catanzaro, Marco Petrini, ha riferito il 5 febbraio 2020 ai pm di Salerno (che lo avevano arrestato), una sua sentenza favorevole si poteva comprare anche con poche migliaia di euro. “Ammetto di aver accettato la promessa di ricevere la somma di 2.500 euro dall’avvocato Giancarlo Pittelli in cambio dell’assoluzione dell’imputato da lui assistito”. I magistrati della Dda di Catanzaro hanno inserito il verbale del giudice, oggi sospeso, nei faldoni del maxi processo “Rinascita Scott”, iniziato la scorsa settimana a Roma in attesa che sia pronta la nuova aula bunker di Lamezia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) Un esito favorevole in un processo d’appello per omicidio? In Calabria tutto ha un prezzo e, stando a quello che il giudice della Corte d’Appello di Catanzaro, Marco Petrini, ha riferito il 5 febbraio 2020 ai pm di Salerno (che lo avevano arrestato), una sua sentenza favorevole si poteva comprare anche condi euro. “Ammetto di aver accettato la promessa di ricevere la somma di 2.500 euro dall’avvocato Giancarloindell’assoluzione dell’imputato da lui assistito”. I magistrati della Dda di Catanzaro hanno inserito il verbale del giudice, oggi sospeso, nei faldoni del maxi processo “”, iniziato la scorsa settimana a Roma in attesa che sia pronta la nuova aula bunker di Lamezia ...

Rinascita Scott, il pentimento a metà del boss reggente della 'ndrina di Vibo

Rinascita Scott, legali Pittelli chiedono nuovamente scarcerazione

Si è conclusa attorno alle 16.30 in Tribunale a Catanzaro l’udienza relativa all’appello cautelare riguardante la posizione di Giancarlo Pittelli indagato nell’operazione Rinascita Scott e detenuto da ...

Processo "Rinascita Scott", ci sono due nuovi collaboratori di giustizia

Catanzaro - Quattro faldoni di materiale probatorio sono stati depositati, nel corso di una lunga udienza della fase preliminare, che si sta svolgendo nell'aula bunker del carcere di Rebibbia, a Roma, ...

