Rimini Il presidente Santi | il 19 ottobre partono i lavori della nuova SS16

(Di giovedì 17 settembre 2020) Dichiarazione delProvincia diRiziero. “Il 192020 partiranno ipiù attesi dal nostro territorio: quellie relativi alla sistemazione dei noti punti neri. Società Autostrade aprirà infatti i cantieri con la recinzione delle aree e la bonifica bellica. Si tratta di un investimento per complessivi 24 milioni di euro e, nello specifico, parliamo deiper larotonda/SS72 Repubblica di San Marino erotondae strada per Coriano e Montecolombo/Montescudo, delle piste ciclabili adi attraversamento ...

RiminiFuturo : Sala Marvelli, Provincia di Rimini il 22/9/2020 ore 11,00 Intervengono: Riziero Santi, Presidente Provincia Rimini… - ToninoCogoni : RT @noxerino: @MariaRo99325323 I sassi di #pompei @zaiapresidente sig. Presidente Le consiglio di fare una passeggiata tra gli scavi pross… - MariaRo99325323 : RT @noxerino: @MariaRo99325323 I sassi di #pompei @zaiapresidente sig. Presidente Le consiglio di fare una passeggiata tra gli scavi pross… - noxerino : @MariaRo99325323 I sassi di #pompei @zaiapresidente sig. Presidente Le consiglio di fare una passeggiata tra gli s… - GPiziarte : RT @Bologna_CB: #GianpieroCalzolari - Presidente @BolognaFiere. 'Il ridimensionamento competitivo e le collaborazioni a sistema, come per e… -

Ultime Notizie dalla rete : Rimini presidente

AltaRimini

Non solo mare e soprattutto non solo estate: Alassio punta alla destagionalizzazione e lo fa attingendo a piene mani dal proprio patrimonio naturalistico, dal mare alla collina. Roberta Zucchinetti, c ...Oggi pomeriggio il Prefetto di Rimini Giuseppe Forlenza ha ricevuto la Presidente dell’Associazione “Rompi il silenzio” Paola Gualano e la sua Vice Roberta Calderisi. Le esponenti del Centro antiviole ...Oltre 20mila spettatori in presenza, distribuiti su 18 tribune, con 18 parcheggi a disposizione individuabili attraverso una App dedicata e utilizzata da oltre il 40% del pubblico, 23 gate, 700 stewar ...