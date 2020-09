Riforme adesso o mai più. Il Sì al referendum è la rivincita degli italiani. Parla il ministro Di Maio: “Non ci sono scuse, la politica dia l’esempio” (Di giovedì 17 settembre 2020) ministro Di Maio, partiamo da un dato di fatto: la riforma costituzionale che taglia i Parlamentari è stata votata da tutti, ma lei è l’unico leader a sostenere nelle piazze le ragioni del Sì. Si è dato una spiegazione? “Il taglio dei Parlamentari è una riforma di cui in Italia si è Parlato a dismisura e per decenni. Il Movimento 5 Stelle ha avuto la determinazione di portarla fino in fondo in Parlamento e di farla votare praticamente da tutte le forze politiche. Nell’ultimo passaggio alla Camera il taglio è passato addirittura con il 98% dei voti. Ogni leader è libero, ovviamente logica vorrebbe che chi ha votato Sì al taglio in Aula lo faccia pure al referendum. Ricordo che tutti i ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 17 settembre 2020)Di, partiamo da un dato di fatto: la riforma costituzionale che taglia imentari è stata votata da tutti, ma lei è l’unico leader a sostenere nelle piazze le ragioni del Sì. Si è dato una spiegazione? “Il taglio deimentari è una riforma di cui in Italia si èto a dismisura e per decenni. Il Movimento 5 Stelle ha avuto la determinazione di portarla fino in fondo inmento e di farla votare praticamente da tutte le forze politiche. Nell’ultimo passaggio alla Camera il taglio è passato addirittura con il 98% dei voti. Ogni leader è libero, ovviamente logica vorrebbe che chi ha votato Sì al taglio in Aula lo faccia pure al. Ricordo che tutti i ...

amedeoiossa1 : RT @AdamartArt: Come al solito, il #Norde pappone si mangia tutto. Prima s'e mangiato il mmeridione , poi l'itaglia e adesso i #RecoveryFun… - roberto2_lamela : RT @AnnaRagosta: @Andrea0606061 @avvbenedetto @OGiannino @VeltroniWalter @pdnetwork Il PD ha votato NO per tre volte, poi per formare il go… - il_borbonico : RT @AdamartArt: Come al solito, il #Norde pappone si mangia tutto. Prima s'e mangiato il mmeridione , poi l'itaglia e adesso i #RecoveryFun… - Paolo1926_ : RT @AdamartArt: Come al solito, il #Norde pappone si mangia tutto. Prima s'e mangiato il mmeridione , poi l'itaglia e adesso i #RecoveryFun… - CarriaggioM : RT @AdamartArt: Come al solito, il #Norde pappone si mangia tutto. Prima s'e mangiato il mmeridione , poi l'itaglia e adesso i #RecoveryFun… -

Ultime Notizie dalla rete : Riforme adesso Riforme adesso o mai più. Il Sì al referendum è la rivincita degli italiani. Parla il ministro Di Maio: "Non ci sono scuse, la politica dia l'esempio" LA NOTIZIA Recovery: Di Maio, imprese-lavoro-riforma fisco obiettivi

(ANSA) - ROMA, 17 SET - "Nei prossimi mesi dobbiamo essere attenti a chi saranno gli attuatori dei progetti del Recovery, perché altrimenti i soldi non ce li danno. Gli obiettivi? Imprese, lavoro, rif ...

Il Papa adesso è in "trappola": ecco cosa ha fermato Bergoglio

Il dibattito è aperto sin dai tempi del lockdown, ma già da prima ci si chiedeva quale fosse il futuro della "Chiesa in uscita", la Chiesa cattolica promossa da papa Francesco. I progressisti non hann ...

Italia SÍ, Italia NO: posizioni a confronto sul Referendum Costituzionale

E cioè mi sembra quasi da quella che è la rappresentazione dei venti di commozione che se ne fa che sia e dire andate a casa Cei sono sacche di inefficienza questi parlamentari sono troppi ormai tanto ...

(ANSA) - ROMA, 17 SET - "Nei prossimi mesi dobbiamo essere attenti a chi saranno gli attuatori dei progetti del Recovery, perché altrimenti i soldi non ce li danno. Gli obiettivi? Imprese, lavoro, rif ...Il dibattito è aperto sin dai tempi del lockdown, ma già da prima ci si chiedeva quale fosse il futuro della "Chiesa in uscita", la Chiesa cattolica promossa da papa Francesco. I progressisti non hann ...E cioè mi sembra quasi da quella che è la rappresentazione dei venti di commozione che se ne fa che sia e dire andate a casa Cei sono sacche di inefficienza questi parlamentari sono troppi ormai tanto ...