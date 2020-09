Riforma Pensioni, Confedir chiede di separare prestazioni assistenziali da quelle previdenziali (Di giovedì 17 settembre 2020) (Teleborsa) – All’incontro con il Ministero del Lavoro sono state annunciate alcune norme che entreranno nella prossima Legge di bilancio, dalla proroga dell’Opzione donna all’APE sociale, mentre è ancora allo studio la possibilità di estendere anche ai lavoratori fragili le norme già in vigore per i lavoratori precoci, ad esempio il pensionamento a 61 anni d’età. Per quanto riguarda il turnover ci sono delle nuove norme che riguarderanno la staffetta generazionale e delle norme che estenderanno la platea dei contratti di solidarietà. E’ quanto afferma Marcello Pacifico, segretario Confedir, sottolineando che si auspica una rapida conclusione dei lavori delle due commissioni, la commissione Previdenza e assistenza e la commissione Lavori gravosi. La Confedir – sottolinea ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 17 settembre 2020) (Teleborsa) – All’incontro con il Ministero del Lavoro sono state annunciate alcune norme che entreranno nella prossima Legge di bilancio, dalla proroga dell’Opzione donna all’APE sociale, mentre è ancora allo studio la possibilità di estendere anche ai lavoratori fragili le norme già in vigore per i lavoratori precoci, ad esempio il pensionamento a 61 anni d’età. Per quanto riguarda il turnover ci sono delle nuove norme che riguarderanno la staffetta generazionale e delle norme che estenderanno la platea dei contratti di solidarietà. E’ quanto afferma Marcello Pacifico, segretario, sottolineando che si auspica una rapida conclusione dei lavori delle due commissioni, la commissione Previdenza e assistenza e la commissione Lavori gravosi. La– sottolinea ...

Mohamed__Saady : RT @CislNazionale: L’ incontro sulle #pensioni con #Catalfo positivo ma interlocutorio. Il 25 settembre il confronto verrà esteso alle misu… - GiovanniMusso6 : @tone70 @matteosalvinimi Gli altri settori è vero che non hanno portato i risultati sperati, come è vero che aspett… - antoniorunci : @Chiara06966911 @francescatotolo ... cerco, come non ha fatto la riforma delle pensioni fornero e la quattordicesima... ma che stai addi? - GHERARDIMAURO1 : RT @Affaritaliani: Quota 100 e riforma, cambia tutto. Il governo ha deciso - Affaritaliani : Quota 100 e riforma, cambia tutto. Il governo ha deciso -