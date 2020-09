Rider, il contratto dello scontento. Grimaldi: “Conte fermi i furbetti della gig-economy” (Di giovedì 17 settembre 2020) Pagamento come collaborazione occasionale, tanta precarietà e nessuna tutela. Scontenta i sindacati il CCNL per i Rider delle consegne sottoscritto nelle scorse ore da AssoDelivery, associazione che rappresenta l’industria italiana del food delivery, e dal sindacato UGL. 2,50 euro a consegna di 15 minuti di viaggio e ancora meno quelle più brevi, 1,16 euro per una consegna che si esaurisce in sette minuti. Insomma, bene che vada si guadagna 10 euro all’ora con quattro consegne da 15 minuti. Sulla vicenda è intervenuto anche il capogruppo di LUV in Consiglio Regionale, Marco Grimaldi: “È un contratto ‘pirata della strada’, – ha dichiarato – ditemi se vi sembrano condizioni dignitose. Sapevamo che le aziende, pur di mantenere i privilegi ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 17 settembre 2020) Pagamento come collaborazione occasionale, tanta precarietà e nessuna tutela. Scontenta i sindacati il CCNL per idelle consegne sottoscritto nelle scorse ore da AssoDelivery, associazione che rappresenta l’industria italiana del food delivery, e dal sindacato UGL. 2,50 euro a consegna di 15 minuti di viaggio e ancora meno quelle più brevi, 1,16 euro per una consegna che si esaurisce in sette minuti. Insomma, bene che vada si guadagna 10 euro all’ora con quattro consegne da 15 minuti. Sulla vicenda è intervenuto anche il capogruppo di LUV in Consiglio Regionale, Marco: “È un‘piratastrada’, – ha dichiarato – ditemi se vi sembrano condizioni dignitose. Sapevamo che le aziende, pur di mantenere i privilegi ...

Due giorni fa AssoDelivery, l’associazione che rappresenta l’industria italiana del food delivery e riunisce le principali piattaforme (Deliveroo, Glovo, Juste Eat, Social Food, Uber Eats) e il sindac ...

