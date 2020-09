Ricomincia la serie A e tornano i riti scaramantici: buon campionato a tutti! (Di giovedì 17 settembre 2020) Riparte il campionato di calcio di serie A e per noi tifosi, appassionati e malati, anche travestiti da opinionisti, intellettuali o analfabeti, inizia il calvario della ritualità scaramantica. Una sorta di simpatico disturbo ossessivo compulsivo che si manifesta sotto forma di fisime, vissute come profezie, che preannunciano che la squadra del cuore sarà oggetto di disgrazie (o fortune) di cui sente l’assoluto obbligo di prevenirle attraverso la messa in atto di rituali mentali che appaiono quantomeno strani. La ritualità del tifoso non è assolutamente legata a canoni collettivi o di massa. È esclusivamente individualista e soggettiva, legata alla compresenza di elementi laici e religiosi ma con una predominanza della componente sacrale. L’obiettivo, mi perdoni nostro Signore, è unico: determinare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) Riparte ildi calcio diA e per noi tifosi, appassionati e malati, anche travestiti da opinionisti, intellettuali o analfabeti, inizia il calvario della ritualità scaramantica. Una sorta di simpatico disturbo ossessivo compulsivo che si manifesta sotto forma di fisime, vissute come profezie, che preannunciano che la squadra del cuore sarà oggetto di disgrazie (o fortune) di cui sente l’assoluto obbligo di prevenirle attraverso la messa in atto di rituali mentali che appaiono quantomeno strani. La ritualità del tifoso non è assolutamente legata a canoni collettivi o di massa. È esclusivamente individualista e soggettiva, legata alla compresenza di elementi laici e religiosi ma con una predominanza della componente sacrale. L’obiettivo, mi perdoni nostro Signore, è unico: determinare ...

L’ultimo campionato di Serie A si è contraddistinto per la partecipazione di più squadre alla corsa per il tricolore. Quest'anno che succederà? Il quesito dei tifosi per il prossimo futuro è dunque le ...

«Mi auguro che Petra sia da specchio e spinta per tutte le donne a prendere in mano la propria vita e fare quello che vogliono». Parole di Maria Sole Tognazzi, classe 1971, regista di Petra, la nuova ...

E' arrivato il giorno del sorteggio dei calendari di Serie C, con l'avvio del campionato fissato per il 27 settembre. Dopo svariati rinvii dovuti alla pendenza ...

