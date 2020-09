Ricerca, in arrivo una terapia genica per guarire dall’emofilia (Di giovedì 17 settembre 2020) “Non siamo lontani dalla registrazione della terapia genica per l’emofilia da parte dell’Agenzia europea del farmaco. Entro due anni potremmo avere una cura genetica disponibile che significa, teoricamente, guarire dalla malattia o, almeno, ridurre drasticamente l’impatto del rischio clinico”. Lo ha detto Giancarlo Castaman, direttore del Centro malattie emorragiche e della coagulazione dell’azienda ospedaliero-universitaria Careggi di Firenze, nel corso dell’evento organizzato – oggi al Palazzo dell’informazione del Gruppo Adnkronos a Roma – dalla Federazione delle associazioni emofilici (Fedemo), in occasione della Giornata mondiale dell’emofilia, normalmente celebrata in tutto il mondo il 17 aprile, ma quest’anno rinviata per dell’emergenza Covid. “La ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 17 settembre 2020) “Non siamo lontani dalla registrazione dellaper l’emofilia da parte dell’Agenzia europea del farmaco. Entro due anni potremmo avere una cura genetica disponibile che significa, teoricamente,dalla malattia o, almeno, ridurre drasticamente l’impatto del rischio clinico”. Lo ha detto Giancarlo Castaman, direttore del Centro malattie emorragiche e della coagulazione dell’azienda ospedaliero-universitaria Careggi di Firenze, nel corso dell’evento organizzato – oggi al Palazzo dell’informazione del Gruppo Adnkronos a Roma – dalla Federazione delle associazioni emofilici (Fedemo), in occasione della Giornata mondiale dell’emofilia, normalmente celebrata in tutto il mondo il 17 aprile, ma quest’anno rinviata per dell’emergenza Covid. “La ...

Giornata molto intensa sul fronte calciomercato per le squadre della serie B. Il Monza ha annunciato l'ennesimo colpo a centrocampo, Davide Frattesi in prestito dal Sassuolo: un futuro Azzurro. Brianz ...

Simona Baldassarre, l’eurodeputata leghista vs. Ursula von der Leyen: “Cerca i voti delle lobby gay”

Le solite insostenibili parole, ideologiche e stracolme di odio nei confronti della nostra comunità, che puntualmente seguono la linea del partito leghista a trazione sovranista ed estremista. “L’odio ...

Daily Mail: "Dele Alli in uscita Tottenham. Inter e Psg interessate"

LONDRA (Inglese) - Il probabile ritorno di Gareth Bale al Tottenham potrebbe cambiare le cose all'interno della rosa. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, infatti, l'arrivo del gallese chiuderebbe ...

