Ricatto ad Alta Quota la trama del film stasera su Rai Premium giovedì 17 settembre

Leggi su dituttounpop

(Di giovedì 17 settembre 2020)adilgiovedì 17su Rai, laadè il titolo delthriller di Lifetime Network in ondasu Raigiovedì 17a partire dalle 21:20 circa. Si tratta di untv americano non uscito al cinema e non disponibile in streaming su altre piattaforme oltre che su Rai play dove è già presente. Diretto da Nadeem Soumah con una durata di 120 minuti, ildel 2016 ha come titolo originale Turbulance, al centro un’agente FBI che durante un volo viene ricattata da un gruppo ...