Riapertura università, ecco le regole anti COVID del Ministro Manfredi (Di giovedì 17 settembre 2020) Finalmente la Riapertura delle università è giunta. Per l’occasione, Gaetano Manfredi, Ministro dell’Università, ha esposto le regole che ogni studente dovrà seguire. Tra queste, l’obbligo di mascherina e distanziamento sociale nelle aule, ma anche una procedura precisa da seguire in caso di un contagio in classe. MODELLO MISTO – «Le lezioni in presenza stanno riprendendo … L'articolo Riapertura università, ecco le regole anti COVID del Ministro Manfredi Leggi su dailynews24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Finalmente ladelle università è giunta. Per l’occasione, Gaetanodell’Università, ha esposto leche ogni studente dovrà seguire. Tra queste, l’obbligo di mascherina e distanziamento sociale nelle aule, ma anche una procedura precisa da seguire in caso di un contagio in classe. MODELLO MISTO – «Le lezioni in presenza stanno riprendendo … L'articolouniversità,ledel

rainiero43 : RT @Pow_Wow_Indian: Diciamo ai governi TUTTO deve tornare immediatamente alla normalità (compresa la riapertura dei servizi ospedalieri, de… - agamb3r : RT @michele_geraci: In #Cina riapertura delle #Università e #scuola. Mascherine obbligatorie per tutti, senza nessun dramma e nessuna polem… - StartMagNews : Che cosa succede nelle #università alle prese con la #riapertura. L'articolo di @giusy_caretto - dariosci1 : RT @michele_geraci: In #Cina riapertura delle #Università e #scuola. Mascherine obbligatorie per tutti, senza nessun dramma e nessuna polem… - Delio_21 : RT @michele_geraci: In #Cina riapertura delle #Università e #scuola. Mascherine obbligatorie per tutti, senza nessun dramma e nessuna polem… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura università Inizio scuola 2020, come sta andando il rientro in classe: la diretta Corriere della Sera