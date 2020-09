Riapertura scuole | gli istituti chiusi per casi di Covid – LIVE

Leggi su bloglive

(Di giovedì 17 settembre 2020): in Italia si prosegue tra ritardi e chiusure. A Genova ultimo caso di bambina positiva al: porte chiuse all’asilo che frequenta. Lesi sono aperte solamente pochi giorni fa ma varid’Italia, come prevedibile, sono alle prese coninterni di positività al. L’ultimo caso registrato oggi, se non … Questo articolo: gliperdiè stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su Blog.it.