Restituzione caparra affitto | quando scatta e quando trattenerla? I casi

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 17 settembre 2020) Abbiamo già trattato più volte del contratto die delle dinamiche che scaturiscono dal rapporto contrattuale tra proprietario ed affittuario. Davvero tante infatti possono essere le possibili questioni pratiche che emergono in questa situazione. Vediamo di seguito di affrontarne una in particolare: che succede se il proprietario non vuole ridare indietro laal conduttore? possono esserci delle conseguenze giudiziarie per il titolare del diritto di proprietà sull’immobile? Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sull’immobile e pagamento in ritardo, cosa accade e conseguenze, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google News: il contesto di riferimento Prima di chiarire la ...