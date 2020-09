Repubblica: Parma-Napoli, Meret in pole su Ospina per la maglia da titolare (Di giovedì 17 settembre 2020) Secondo quanto scrive Repubblica Napoli, per il debutto in campionato nella trasferta di Parma, Gattuso avrebbe già scelto di affidarsi, tra i pali, a Meret, piuttosto che a Ospina. “Il rebus del portiere sembra già risolto, almeno per il debutto in campionato. Tre giorni al taglio del nastro al Tardini e maglia da titolare assegnata per la trasferta contro il Parma di Liverani. Toccherà ad Alex Meret che sarà preferito ad Ospina. La scelta non è definitiva, il dualismo resta uno dei temi della stagione azzurra”. Entrambi i portieri avranno le possibilità di mettersi in mostra e il colombiano resta in cima alle preferenze del tecnico. Ma per la partita contro il ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 17 settembre 2020) Secondo quanto scrive, per il debutto in campionato nella trasferta di, Gattuso avrebbe già scelto di affidarsi, tra i pali, a, piuttosto che a. “Il rebus del portiere sembra già risolto, almeno per il debutto in campionato. Tre giorni al taglio del nastro al Tardini edaassegnata per la trasferta contro ildi Liverani. Toccherà ad Alexche sarà preferito ad. La scelta non è definitiva, il dualismo resta uno dei temi della stagione azzurra”. Entrambi i portieri avranno le possibilità di mettersi in mostra e il colombiano resta in cima alle preferenze del tecnico. Ma per la partita contro il ...

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica Parma Tentò di rubare il Rolex a un minorenne di Parma: giovane denunciato in Versilia La Repubblica Elezioni comunali 2020, dopo il commissariamento Imola torna al centro della scena politica

Quattro uomini e una donna in corsa per diventare sindaco a Imola: i candidati che si giocheranno la poltrona del Palazzo Comunale sono Carmen Cappello, Daniele Marchetti, Marco Panieri, Ezio Roi e An ...

Al Panathlon super ospite Maxime Mbanda

ROVIGO - Insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica per alti meriti sociali dal Presidente Sergio Mattarella, per il servizio reso durante l’emergenza Covid-19 sulle ambulanze della Croce Gial ...

Osimhen, il cognato: "Dalla panchina contro il Parma? Lui è venuto a Napoli per giocare"

Su Repubblica Napoli le probabili scelte di Gennaro Gattuso in attacco per la gara che si disputerà allo stadio Tardini. Il quotidiano dà favorito Petagna su Osimhen nel tridente e colloca Mertens e I ...

