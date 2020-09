Repubblica: Gattuso si chiede se Koulibaly abbia le motivazioni giuste per giocare contro il Parma (Di giovedì 17 settembre 2020) Gattuso è alle prese con la preparazione della prima sfida di campionato, che vedrà il Napoli impegnato in trasferta contro il Parma, al Tardini. Due i dubbi del tecnico, scrive Repubblica Napoli. Uno riguarda l’attacco e la posizione di Insigne e Mertens alle spalle di Osimhen. L’altro, la difesa. Gattuso si chiede se Koulibaly, implicato nella trattativa di mercato con il City, possa avere la tranquillità e le motivazioni giuste per giocare. “L’abito tattico sarà il 4-3-3 che potrebbe subire qualche variazione se Insigne e Mertens dovessero agire alle spalle di Osimhen. Il belga partirebbe più vicino all’attaccante prelevato dal Lille, ma il quadro ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 17 settembre 2020)è alle prese con la preparazione della prima sfida di campionato, che vedrà il Napoli impegnato in trasfertail, al Tardini. Due i dubbi del tecnico, scriveNapoli. Uno riguarda l’attacco e la posizione di Insigne e Mertens alle spalle di Osimhen. L’altro, la difesa.sise, implicato nella trattativa di mercato con il City, possa avere la tranquillità e leper. “L’abito tattico sarà il 4-3-3 che potrebbe subire qualche variazione se Insigne e Mertens dovessero agire alle spalle di Osimhen. Il belga partirebbe più vicino all’attaccante prelevato dal Lille, ma il quadro ...

