Renato Zero annuncia la tracklist di Zerosettanta prima del nuovo singolo (Di giovedì 17 settembre 2020) Renato Zero annuncia la tracklist di Zerosettanta a poche ore dal rilascio del nuovo singolo. Il Re Dei Sorcini torna ancora a stupire i suoi fan con una sorpresa che riguarda il suo nuovo progetto discografico, concepito per il compleanno a cifra tonda che festeggerà il 30 settembre prossimo con il rilascio del terzo volume dell'opera, alla quale seguiranno il 2° e il 1° volume del cofanetto. Il disco è già in pre-order a una manciata di ore dalla pubblicazione di L'Angelo Ferito, con il quale lancia il prossimo album prodotto da Numa e Phil Palmer. A dividerlo dal disco precedente sono 11 mesi appena, quasi 12. Zero Il Folle, che contava sulla produzione di Trevor Horn è stato ...

