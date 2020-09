Regione Lombardia: “Troppi piccioni, sono dannosi per l’agricoltura”. Il piano per abbatterne 20mila (Di giovedì 17 settembre 2020) In Lombardia ci sono troppi piccioni e stanno diventando dannosi per l’agricoltura. Per questo Regione Lombardia ha pubblicato un decreto che autorizza l’abbattimento di 20mila esemplari “nel periodo 20 settembre 2020 – 20 gennaio 2021”, come si legge in una nota di Palazzo Lombardia. “Il numero massimo di capi prelevabili è pari a 20mila e sono stati autorizzati al controllo 600 cacciatori, a fronte di 736 richieste di autorizzazione. Le deroghe al prelievo venatorio sono state approvate dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”. “Il ‘colombo di città’ è una specie – ha ricordato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) Incitroppie stanno diventandoper l’agricoltura. Per questoha pubblicato un decreto che autorizza l’abbattimento diesemplari “nel periodo 20 settembre 2020 – 20 gennaio 2021”, come si legge in una nota di Palazzo. “Il numero massimo di capi prelevabili è pari astati autorizzati al controllo 600 cacciatori, a fronte di 736 richieste di autorizzazione. Le deroghe al prelievo venatoriostate approvate dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”. “Il ‘colombo di città’ è una specie – ha ricordato ...

borghi_claudio : Volete sapere perchè l'affare dei banchi è sicuramente gravissimo? Basta guardare la goffa e scandalosa reazione de… - fattoquotidiano : Lombardia, il bluff delle “mascherine pannolino”. Inutilizzabili, la Regione le regala al Kazakhistan. Pagandole di… - robertosaviano : Per l'accusa, tramite prestanome, avrebbero realizzato la compravendita di un immobile a Cormano venduto a prezzo g… - Noovyis : (Regione Lombardia: “Troppi piccioni, sono dannosi per l’agricoltura”. Il piano per abbatterne 20mila) Playhitmusi… - marielSiviglia : RT @durezzadelviver: In base a questa ordinanza la scuola pretende che i bambini delle elementari indossino la mascherina in classe per tut… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Lombardia Regione Lombardia: "Piccioni dannosi per l'agricoltura". Ne saranno abbattuti 20mila Varesenews Coronavirus, Mantovani: «Non perdiamo i talenti della ricerca. Ora serve un piano per valorizzarli»

I risultati del più prestigioso bando europeo di finanziamento alla ricerca, European research council (Erc), rivolto ai giovani segnano una grave sconfitta per l’Italia. Perché i nostri ricercatori s ...

Caos certificati: cosa fare se i figli si ammalano, ma non di Covid?

Una delle domande che ricorrono nelle chat dei genitori all’inizio dell’anno scolastico, dove tutto è ancora incerto è proprio questa: se i figli si ammalano, come spesso succede, ma non di Coronav ...

Covid, Fondazione Gimbe: +26% ricoveri nell'ultima settimana -2-

Roma, 17 set. (askanews) - L'incremento dei casi attualmente positivi, espandendo il "bacino" dei contagi, si riflette progressivamente sull'aumento dei pazienti ospedalizzati. Infatti, dal 21 luglio ...

I risultati del più prestigioso bando europeo di finanziamento alla ricerca, European research council (Erc), rivolto ai giovani segnano una grave sconfitta per l’Italia. Perché i nostri ricercatori s ...Una delle domande che ricorrono nelle chat dei genitori all’inizio dell’anno scolastico, dove tutto è ancora incerto è proprio questa: se i figli si ammalano, come spesso succede, ma non di Coronav ...Roma, 17 set. (askanews) - L'incremento dei casi attualmente positivi, espandendo il "bacino" dei contagi, si riflette progressivamente sull'aumento dei pazienti ospedalizzati. Infatti, dal 21 luglio ...