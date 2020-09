Regione Campania, De Luca: Aumenteremo i posti di terapia intensiva (Di giovedì 17 settembre 2020) Campania, De Luca: Aumenteremo posti terapia intensiva Nei mesi scorsi in 20 giorni realizzato 120 posti di intensiva Napoli, 17 set. (askanews) – “Il nostro obiettivo è quello di aumentare ulteriormente i posti di terapia intensiva disponibili ed entro il 24 settembre completeremo gli screening ai docenti e al personale non docente”. A dirlo è il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Il governatore ricorda che “nei mesi scorsi – abbiamo realizzato in 20 giorni 120 posti di terapia intensiva in preparazione di una nuova emergenza, augurandoci ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 17 settembre 2020), DeNei mesi scorsi in 20 giorni realizzato 120diNapoli, 17 set. (askanews) – “Il nostro obiettivo è quello di aumentare ulteriormente ididisponibili ed entro il 24 settembre completeremo gli screening ai docenti e al personale non docente”. A dirlo è il presidente della, Vincenzo De. Il governatore ricorda che “nei mesi scorsi – abbiamo realizzato in 20 giorni 120diin preparazione di una nuova emergenza, augurandoci ...

