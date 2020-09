Regionali Veneto: a scuola c’è il diario a fumetti di Zaia supereroe. Alla sua corte principi, fate e il cattivo Coronavirus (Di giovedì 17 settembre 2020) L’ultima comunicazione asfissiante, l’operazione di corte organizzata per far felice l’imperatore, potrebbe essere il passo falso che scuote l’elettorato Veneto, che una sistematica propaganda ha reso passivo. Rassegnato o convinto, ma passivo. I commenti infatti sembrano evidenziare una reazione massiccia ed anomala in una regione, il Veneto, che pareva orientata ad un’elezione plebiscitaria per… assenza anche fisica, causa Covid, di avversari capaci di battere Luca Zaia. Che cosa sta capitando? Un fumetto, anzi un diario scolastico a fumetti che avrebbe dovuto trattare l’argomento Covid in salsa infantile, solerte dono della Regione Veneto, incorona Zaia supereroe e lo menziona pure come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) L’ultima comunicazione asfissiante, l’operazione diorganizzata per far felice l’imperatore, potrebbe essere il passo falso che scuote l’elettorato, che una sistematica propaganda ha reso passivo. Rassegnato o convinto, ma passivo. I commenti infatti sembrano evidenziare una reazione massiccia ed anomala in una regione, il, che pareva orientata ad un’elezione plebiscitaria per… assenza anche fisica, causa Covid, di avversari capaci di battere Luca. Che cosa sta capitando? Un fumetto, anzi unscolastico ache avrebbe dovuto trattare l’argomento Covid in salsa infantile, solerte dono della Regione, incoronae lo menziona pure come ...

