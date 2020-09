Regionali, ministro Gualtieri in Puglia: 'Straordinario lavoro Emiliano' (Di giovedì 17 settembre 2020) 'Sono qui a sostenere Michele Emiliano che ha fatto un lavoro Straordinario in tutti questi anni e poi durante il Covid'. Lo ha detto il ministro per l'Economia, Roberto Gualtieri, a Bari per ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 17 settembre 2020) 'Sono qui a sostenere Micheleche ha fatto unin tutti questi anni e poi durante il Covid'. Lo ha detto ilper l'Economia, Roberto, a Bari per ...

Ultime Notizie dalla rete : Regionali ministro Regionali, ministro Gualtieri in Puglia: «Straordinario lavoro Emiliano» La Gazzetta del Mezzogiorno Verso le regionali, Lega: Gianmarco Centinaio ha incontrato i balneari di Marina

Grosseto: “Se i balneari di Marina di Grosseto e Principina hanno un futuro è grazie all'ex Ministro Gianmarco Centinaio e all'assessore al demanio del Comune di Grosseto Riccardo Megale e al Sindaco ...

Di Maio:”Ciarambino unica alternativa a vecchia politica. Hanno già dimostrato di non saper gestire sanità’

“Sono qui a Benevento e, in Campania, per sostenere Valeria Ciarambino alla guida della Regione Campania. Valeria è infatti l’unica alternativa alla vecchia e ancora più vecchia politica di questa reg ...

Giancarlo Giorgetti chiude la campagna dell lista #Luinesi

il Vicesegretario Federale della Lega sarà venerdì a Luino con il deputato Leonardo Tarantino e il Consigliere Regionale Marco Colombo Venerdì 18 settembre il Vicesegretario Federale della Lega, l’ono ...

