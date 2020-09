Regionali, la commissione Antimafia conferma la presenza di ‘impresentabili’ in Valle d’Aosta, Campania e Puglia (Di giovedì 17 settembre 2020) Purtroppo col passare degli anni – soprattutto per ‘sue responsabilità’ – la classe politica ha via via perso di stima e credibilità da parte dell’opinione pubblica. Non a caso, la stessa affermazione dei M5s, ‘inizialmente’ assurti a protagonisti della scena proprio per la loro vocazione ‘anti-casta’, è stata subito premiata dagli italiani. Tuttavia, accanto a persone sicuramente integerrime ed appassionate, l’ombra del ‘balordo’, del rappresentate di poteri altri (quando non addirittura in odor di criminalità), è comunque sempre presente. Oggi come oggi è infatti impossibile poter ‘leggere’ la reale identità di molti aspiranti politici, capire se alle loro spalle c’è qualcuno che ha interessi ad avere ‘nobili rappresentanze nel ... Leggi su italiasera (Di giovedì 17 settembre 2020) Purtroppo col passare degli anni – soprattutto per ‘sue responsabilità’ – la classe politica ha via via perso di stima e credibilità da parte dell’opinione pubblica. Non a caso, la stessa affermazione dei M5s, ‘inizialmente’ assurti a protagonisti della scena proprio per la loro vocazione ‘anti-casta’, è stata subito premiata dagli italiani. Tuttavia, accanto a persone sicuramente integerrime ed appassionate, l’ombra del ‘balordo’, del rappresentate di poteri altri (quando non addirittura in odor di criminalità), è comunque sempre presente. Oggi come oggi è infatti impossibile poter ‘leggere’ la reale identità di molti aspiranti politici, capire se alle loro spalle c’è qualcuno che ha interessi ad avere ‘nobili rappresentanze nel ...

ilgiornalelocal : #Regionali2020, in #Campania 9 candidati 'impresentabili' ECCO CHI SONO PER LA COMMISSIONE ANTIMAFIA… - camilla_staff : RT @HuffPostItalia: Elezioni regionali, la commissione Antimafia: 'Tredici impresentabili in tre regioni' - CDR38959346 : RT @AlbertoLetizia2: La commissione parlamentare antimafia annuncia che 9 candidati alle #regionali in #Campania, 3 in #Puglia e 1 in Valle… - fanpage : #Elezioni regionali, il Presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra fa i nomi dei 13 'impresentabili' - aranciaverde : RT @AlbertoLetizia2: La commissione parlamentare antimafia annuncia che 9 candidati alle #regionali in #Campania, 3 in #Puglia e 1 in Valle… -