Regionali, Gualtieri elogia De Luca: senza suo lavoro, pandemia sarebbe stata catastrode (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “Il 20 e 21 settembre sono date importanti, ma siamo talmente fiduciosi sull’esito che abbiamo già fatto un’agenda intensa per il giorno dopo”. E con queste parole che il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, in visita allo stabilimento Tfa (ex Firema) di Caserta (produce carrozze ferroviarie), ha manifestato il suo pieno sostegno al governatore Vincenzo De Luca, candidato alla carica, che lo ha accompagnato nella visita. Parole molto apprezzate da De Luca, anche sul fronte del contrasto al Coronavirus. “Se in Campania non avessimo avuto un Governo come quello di Vincenzo De Luca – ha infatti proseguito il responsabile del Mef – che ha risanato la sanità negli anni scorsi, durante la ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “Il 20 e 21 settembre sono date importanti, ma siamo talmente fiduciosi sull’esito che abbiamo già fatto un’agenda intensa per il giorno dopo”. E con queste parole che il ministro dell’Economia Roberto, in visita allo stabilimento Tfa (ex Firema) di Caserta (produce carrozze ferroviarie), ha manifestato il suo pieno sostegno al governatore Vincenzo De, candidato alla carica, che lo ha accompagnato nella visita. Parole molto apprezzate da De, anche sul fronte del contrasto al Coronavirus. “Se in Campania non avessimo avuto un Governo come quello di Vincenzo De– ha infatti proseguito il responsabile del Mef – che ha risanato la sanità negli anni scorsi, durante la ...

rep_bari : Regionali, Gualtieri: 'In Puglia straordinario lavoro Emiliano, qui per sostenerlo' [aggiornamento delle 18:55] - baritoday : I ministri Boccia e Gualtieri a Bari con Emiliano: 'I pugliesi possono confermare esperienza di buon governo'… - infoitinterno : Regionali, ministro Gualtieri in Puglia: «Straordinario lavoro Emiliano» - LaGazzettaWeb : Regionali, ministro Gualtieri in Puglia: «Straordinario lavoro Emiliano» - Lucia39134555 : RT @ardigiorgio: Pd, conferenza stampa #ilva. Dice @Gualtieri che faranno forni elettrici. Una settimana fa @SPatuanelli aveva detto area… -