Regionali | ecco i nomi dei nove ‘impresentabili’ in Campania

Leggi su dire

(Di giovedì 17 settembre 2020) ROMA – Sono nove i candidati ‘impresentabili’ nelle liste per il voto regionale in Campania. In cinque sono in liste che appoggiano Vincenzo De Luca, quattro invece in quelle per Stefano Caldoro. Lo rivela Nicola Morra, presidente della commissione Antimafia. I NOMI DEGLI IMPRESENTABILI