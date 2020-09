Regionali, 15 anni dopo Vendola la Puglia torna a essere in bilico. Così i nodi irrisolti di Emiliano (rimasto senza alleati) hanno spinto la destra che punta sul riciclato Fitto (Di giovedì 17 settembre 2020) La chiamarono la Primavera pugliese, iniziò la notte del 4 aprile 2005 grazie a una manciata di voti, meno di 15mila su oltre 2 milioni di persone corse ai seggi. Furono quelli che marcarono la differenza tra Nichi Vendola e Raffaele Fitto, allora governatore uscente e delfino di Silvio Berlusconi. Nella notte che segnò il crepuscolo del secondo governo dell’ex cavaliere, una regione con storiche radici a destra scelse di farsi guidare da un comunista. Cosa è rimasto di quella stagione, se è un capitolo che i pugliesi hanno deciso di chiudere in un cassetto o se c’è ancora l’ultima onda lunga da surfare, lo diranno le urne domenica e lunedì. Che prospettano a Fitto, imposto da Fratelli d’Italia, un’altra battaglia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) La chiamarono la Primavera pugliese, iniziò la notte del 4 aprile 2005 grazie a una manciata di voti, meno di 15mila su oltre 2 milioni di persone corse ai seggi. Furono quelli che marcarono la differenza tra Nichie Raffaele, allora governatore uscente e delfino di Silvio Berlusconi. Nella notte che segnò il crepuscolo del secondo governo dell’ex cavaliere, una regione con storiche radici ascelse di farsi guidare da un comunista. Cosa èdi quella stagione, se è un capitolo che i pugliesideciso di chiudere in un cassetto o se c’è ancora l’ultima onda lunga da surfare, lo diranno le urne domenica e lunedì. Che prospettano a, imposto da Fratelli d’Italia, un’altra battaglia ...

